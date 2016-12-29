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Aşhane, afetzedelere hizmet vermeye başladı



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmete başlayan aşhaneyi afetzedelerin hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi, aşhane de yapılan yemekleri, kuvvetli yağış nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, metrekareye 161,4 kilogram yağış düşmesi nedeniyle afet yaşanan kentte mağduriyet yaşayan vatandaşa yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan aşhanede yapılan yemekler, yollarda ve evlerinde mahsur kalan, evini su basan ve zor durumda olan afetzedelere ulaştırıldı. Mahalle mahalle dolaşarak mağdur vatandaşların sofralarına kadar götürülen yemekler, vatandaşların yaralarını sarmalarına yardımcı oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda kalan ve evlerini su basan vatandaşlara yardım eli uzatabilmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gün boyu sandviç, makarna, çorba ve meyve suyu dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi aşhane binasında yiyeceklerin hazırlanması için seferberlik durumu ilan edilirken, belediye personeli tarafından hazırlanan yiyeceklerin ilk adresi, Siteler Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların kentin muhtelif bölgelerinde müdahale ve kurtarma amacıyla kullanılması üzerine, destek alınan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlarla yemeklerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 bin kişilik sandviç, 2 bin kişilik çorba ve bin kişilik makarnanın yanı sıra meyve suyu dağıtımı gerçekleştirilen bölgelerdeki vatandaşlar, zor günlerinde yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na da (AFAD) 4 yüz adet battaniye teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.

Ayrıca olumsuz hava şartlarına rağmen her gün engelli vatandaşlara ulaştırılan yemek yardımı da aksatılmadan sabah saatlerinden itibaren devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak aşhanede hazırlanan yiyeceklerden talep etmek isteyenlerin 0324 533 35 01 numaralı kriz masası ile irtibata geçebileceklerini duyurdu.

(KRY-Y)



29.12.2016 17:34:52 TSI

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