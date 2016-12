YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çerçi'den kazı çalışmasıyla ilgili açıklamalara cevap

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şehri köstebek yuvası haline getiren kazı çalışmalarına karşın yapılan açıklamalara cevap verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi özel bir televizyon programına katılarak gündemi değerlendirdi. Son günlerde ilçenin caddelerini köstebek yuvasına çeviren kazı çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamaların elle tutulur bir yanı olmadığını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, "Modern şehirlerden bahsediyorlar. Bu çalışmalar modern şehirlerde böyle yapılmaz. Kış günü okullar açık. Bunun planlamasının adam akıllı yapılması lazım. Dünyanın hangi modern şehrinde böyle bir kazı çalışması var. Açıklamaların elle tutulur bir tarafı yok. Bu çalışmalarda hemen firmaların asfaltla kapattığı yazılıyor. Fen işlerinden biraz anlayan insan bunu söylemez. Bir yolun yapılması için önce serpme malzemeyle kapatılması, belli sürelerle dolgu yapılması lazım. En az iki üç ay malzemenin çökmesini beklemek gerekir. Bu da yolların üç ay sonra Yunusemre Belediyesi tarafından yapılması demektir. Bir seferde yapılması için kazı izinlerini vermişler. Böyle olur mu? Sen kazıyorsun, on gün sonra öbürü kazıyor. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için deniliyor. Vatandaş bundan daha fazla nasıl mağdur olabilir ki? Yönetmelikte açıkça geçiş hakkının reddedilebileceği söyleniyor. Bize zaten müracaat eden yok. Büyükşehir müracaat edene ilçe belediyesinden de izin alınması gerektiğini söylemeli. Ben bu mevsimde yollarımın kazılmasını reddediyorum. Bakanlık ve büyükşehir firmaya izin vermiş olabilir. Bu, firmaya bizden izin almama hakkı vermez. Bu adalet değil, hukuksuzluktur. Biz Temmuz ve Ağustos ayında büyükşehire bunu yazıyla bildirdik. Bir cevap bile vermediler. Böyle şehir yönetimi olabilir mi? Burası dağ başı mı? Büyükşehir tarafından muhatap alınmıyoruz. Bize gelen ihbarlarda bizim neden müsaade ettiğimiz soruluyor. Altyapıyla ilgili benim kazdığım hiçbir yer yok. Aksine vatandaş mağdur olmasın diye tamir etmeye çalışan biziz"

Firmanın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara da yanıt veren Belediye Başkanı Çerçi, "Bugün gazetelerde firmanın açıklamaları var. Biz bir devlet kurumuyuz. Benim yollarımı bozuyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Kazdıkları yeri yama yapıyorlar. Bir ay sonra yaptıkları yollar çökecek. Bunu yaşayacağız. Bu yolları kim yapacak. Ben hizmetin yapılmasına karşı değilim. Ama doğru mevsimde doğru yöntemle yapılsın. Benim para talep ettiğimi söylüyorlar. Edeceğim tabii ki. Ben şehrin hakkını hukukunu koruyorum. Ben size izin versem bile başınıza koordinatör koyacağım. On sokağı aynı anda kazıyorlar. Benim belediyemde bana 'Sen kim oluyorsun' diyebilir mi? Bu cesareti nereden alıyorlar. Bu ne küstahlıktır" dedi.



Kentsel Dönüşüm Ofisi Tamamlanıyor

Başkan Çerçi kentsel dönüşüm ofisinin tamamlanma aşamasına geldiğini, projede 3. aşamaya geçmeye hazırlandıklarını kaydetti. Yaz aylarında bölgede yıkım işlemlerine başlayacaklarını kaydeden Dr. Mehmet Çerçi, "Şu an çok hummalı bir çalışma var. Birçok engel çıkarmalarına rağmen, kentsel dönüşüm ofisimizi bitirdik. Vatandaşlarımızla görüşmeler yapacağız. Özel ekiplerimiz var. Ofisimizi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Bilgiler aktaracağız. Bir aksilik olmazsa Nisan ya da Mayıs ayı gibi planlar tamamlanmış olacak. Burada kent merkezi, kültür merkezi, kamu binaları gibi yerler yapacağız. Bir cazibe merkezi oluşturacağız. Şehrin meydanında bir gölet ve şelale düşünüyoruz. Vatandaşımız merak etmesin, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mayıs ayında planları bakanlığa sunmayı hedefliyoruz. Bakanlık planı onayladıktan sonra vatandaşımızla görüşeceğiz. Onların da rızalarıyla üçüncü aşama olan yıkma yapma işine başlayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Çerçi, ayrıca Akgedik Toplu Konut Projesi'nde merakla beklenen 2. Etap çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, "Büyük işler yaptığımız için aksamalar olabiliyor. İkinci etap, birinci etaptan daha büyük bir proje. Bütün planlar TOKİ'den geliyor. Büyük ihtimalle yılbaşından sonraya kalacak. İkinci etabın da ihalesini bahar aylarında bitirdiğimizde iki etabın toplamı 2 bin 600 konut ediyor. Bu zamana kadar Manisa'da yapılan TOKİ konutlarının çok üstüne çıkmış oluyoruz. Her etap farklı yüklenici firmaya veriliyor. Bu da birinci ve ikinci etabın farklı olmasına sebebiyet veriyor. Sözleşmelerin eli kulağında. Birkaç gün içinde sözleşmelerimizi imzalamaya başlayacağız" diye konuştu.



"Bu şehri geleceğe taşıyalım"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle düşman olmadıklarını ve birlikte çalışarak şehri daha iyi bir yer haline getirme mesajı veren Başkan Çerçi, "Farklı partilerden olmamız bu şehre hizmet etmemize engel değil. Biz düşman değiliz. Devletimizle el ele verelim. Bu şehri geleceğe taşıyalım. İnsanlarımız bunu hak ediyor. Biz bir yerden tutalım. Büyükşehir de bir yerinden tutsun. Seçim zamanı geldiğinde, herkes heybesindekini döker. Vatandaş da tercihini yapar. Biz seçim çalışması yapmıyoruz. Bir daha aday olur muyuz bilemiyoruz. Biz bu şehre hizmet ediyoruz. Bunu beraber yapalım. Başbakan, genel başkan birbirlerine laf söyler. Ancak öte yandan parti milletvekilleri işbirliği içerisinde fikir alışverişinde bulunur. Bu işler böyle yürür. Haklı olduğunda eleştiriler yapılır. Biz de bunu yapıyoruz. Haklı olduğumuz konuda eleştiride bulunuyoruz. Bunu yaparken kızabiliriz. Tansiyonumuz da yükselebilir. Farklı üsluplarımız olabilir. Farklı vizyonlarımız olabilir. Böyle düşmanlıklarla olmaz. Böyle davranma lüksümüz yok. Bizler bu şehrin emanetçileriyiz"

29.12.2016 17:33:48 TSI

