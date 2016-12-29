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Dönem ikincisi Kaymakam Karacasu'yu tercih etti



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - 15 Temmuz'da mevcut kaymakamın tutuklanmasının ardından vekil kaymakamlarla yönetilen Karacasu'da görev yapacak yeni kaymakam belli oldu.

102. dönem kura çekimlerinde dönem ikincisi olduğu için tercih etme hakkı bulunan ve Karacasu'yu tercih eden Güher Sinem Büyüknalçacı Karacasu'nun yeni Kaymakamı oldu. Büyüknalçacı en son Kayseri'ye bağlı Yahyalı İlçesinde vekil Kaymakam olarak görev yapmıştı. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Büyüknalçacı, 2014 yılında Yalova Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Büyüknalçacı 2016 yılında İngiltere'deki Engelli Yetişkin Hakları ve Türkiye Açısından Çıkarsamalar alanlarında master çalışması yaptı. Mudanya ve Çeşme Kaymakamlığında Kaymakam Refikliği, Bartın'da Teftiş Stajını tamamlayan Büyüknalçacı, çok iyi düzeyde İngilizce biliyor.

(ÖD-MB-Y)



29.12.2016 17:35:53 TSI

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