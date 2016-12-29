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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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BEÜ, Zonguldak PTT Şubesi ile kargo sözleşmesini yeniledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:33
BEÜ, Zonguldak PTT Şubesi ile kargo sözleşmesini yeniledi
BEÜ, Zonguldak PTT Şubesi ile kargo sözleşmesini yeniledi

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca ücret tarifesi üzerinden yapılan indirim 2017 itibariyle yüzde 30 olacak.
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile 2014 yılı Ocak ayında başlattığı kargo sözleşmesini yeniledi. Üniversitenin resmi iletilerinin dışında öğrenciler ve personel tarafından gönderilen iletilerde indirim uygulaması bu kapsamda devam edecek.
BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ile PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli tarafından imzalanan protokol uyarınca ücret tarifesi üzerinden yapılan yüzde 20lik indirim 2017 itibariyle yüzde 30 olacak. Kitap gönderilerinde uygulanan %50 oranında indirim uygulaması ise aynı şekilde devam edecek. Uygulama Zonguldak İl sınırları içerisindeki tüm PTT şubelerinde geçerli olacak.
Bülent Ecevit Üniversitesine uygulanan indirim, Üniversitenin resmi iletilerinin dışında öğrenciler ve personel tarafından gönderilen iletileri de kapsıyor.
(OA-OA-Y)

29.12.2016 17:37:05 TSI
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