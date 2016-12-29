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Silvan'dan Haleplilere 32 bin TL yardım



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği kapsamında, Halep için başlatılan yardım kampanyasına bütün Türkiye'de olduğu gibi Silvan halkı da destek verdi

Silvan Müftülüğü tarafından iki hafta önce başlatılan nakdi yardım kampanyasına Silvan halkı tarafından bağışlanan 32 bin TL, Diyanet Vakfı tarafından açılan Halep hesabına aktarıldı. İlçe müftüsü Hüseyin Özdemir, "Silvan ilçesi her zaman olduğu gibi Halep konusunda da mağdur kardeşlerinin yanında olduğunu büyük bir duyarlılık örneği göstererek ortaya koydu. Gözyaşları içinde yeter ki kardeşlerimiz zulümden kurtulsun, rahat bir ortama kavuşsunlar anlayışının hakim olduğu bu yardım kampanyası kimlikleri ne olursa olsun İslam kardeşliğinin her sorunun üstesinden gelineceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

(YB-MP-Y)



29.12.2016 17:41:07 TSI

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