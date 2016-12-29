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Kaymakam Yaman'dan Başkan Bakıcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden Kaymakam Yaman, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Kaymakam Yaman'a Bozüyük'te yapılan yatırımlar, faaliyete geçen hizmetler, gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler ile yapılması planlanan projeler hakkında brifing verdi. Ayrıca dünden itibaren ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, karla mücadelenin 24 saat kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

(FSİ-MET-Y)



29.12.2016 17:44:10 TSI

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