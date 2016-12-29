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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Akdamar Adası yeni iskelesine kavuşuyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:43
Akdamar Adası yeni iskelesine kavuşuyor
Akdamar Adası yeni iskelesine kavuşuyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına yeni iskele yapılıyor.
Gevaş Belediyesi'nin talebi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak iskele, 4 metre eninde 50 metre uzunluğunda olacak. Tarihi Ermeni Kilisesiyle büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağılıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adasında bulunan 2 iskele yetersiz kalınca Gevaş Belediyesi harekete geçti. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Gevaşımız hem denizcilik konusuna, hem balıkçılık hem de adaya gelen turist bakımında potansiyel bir öneme sahiptir. İlçemizde birkaç iskelemiz var ama ana iskele Akdamar iskelesidir. Birkaç yıldır yabancı turist sayısında azamla olsa bile yerli turist sayısı da ikiye katlandı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştük ve Adana Bölge üzerinden burada bir çalışma başlatıldı. Diğer iskele de özellikle adada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 80 metrelik bir ek iskelemiz oldu. Ümit ediyorum bir hafta içinde iskelemiz tamamlanacak. İlkbahar ayında iskelemiz hazır olacak. Bu yatırımların devam etmesini istiyoruz. Biz belediye olarak sadece belediyecilik hizmetleri değil diğer tüm alanlarda da elimiz taşına altına koymaya devam edeceğiz" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

29.12.2016 17:46:58 TSI
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