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Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - "Türkiye'deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri Çalıştayı"na katılmak üzere Bodrum'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu, Kemal Orman ile Turgay Kaya tarafından belediye önünde karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Girişte personel tarafından çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet Başkanlık Makamına geçti.

Sıcak bir sohbet havası içinde geçen ziyarette Başkan Mehmet Kocadon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Bodrum ve sorunları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Başkan Kocadon tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çeşitli hediyeler verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra İskele Meydanı'nda halkla buluştu.

(MB-Y)



29.12.2016 17:49:01 TSI

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