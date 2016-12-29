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Çekmeköy Halep'e 25 tır yardım gönderdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer

İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi'nin öncülüğünde hayırseverlerden toplanan 25 tır dolusu insani yardım malzemesi Halep için yola çıktı.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Çekmeköy Belediyesi, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ile birlikte hayırsever vatandaşlar ve işadamlarına çağrıda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Yapılan yardım çağrısına büyük destek veren Çekmeköy halkından 1 haftada 25 TIR dolusu insani yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardım malzemeleri belediye ve Kızılay tarafından paketlenerek tırlara yüklendi. Hazır edilen 25 tır, Çekmeköy Belediyesi'nde düzenlenen törenle Halep için yola çıktı.

Yardım tırlarını uğurlama törenine Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Cekmeköy AK Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur, CHP Çekmeköy Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Gülali Alagöz, Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdulselam Zurel ile hayırsever vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdulselam Zurel, "Halep'deki durumu hepimiz biliyoruz. Halep çaresiz. Halep öksüz ve yetimlerin kenti oldu. Halep bizden uzanacak eli bekliyordu. Biz de dedik ki Halep yalnız değildir. Hemen çalışmalarımız gerçekleştirdik. Tamamı Çekmeköy'den olmak üzere 25 tır malzemeyi biriktirdik" dedi.

Halep için başlatılan büyük yardım kampanyasına öncülük eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Türk Milleti'nin ve Çekmeköy halkının çok duyarlı olduğunu ifade ederek, "Çok duyarlı bir milletiz. Bizim bir tanemize bu dünya toplansa bakmaz. Bizlere kapısını açmaz. Biz 3 milyon Suriyeliyi bağrına basmış onlara kardeş demiş bir millet olmanın yanında gerektiğinde 1 haftada İstanbul ölçeğinde küçük bir ilçede yüreğini ortaya koyarak dolduran böyle bir milletten Allah razı olsun. Duyarlı bir Çekmeköy var. Kendisine hayır hasenat yolu göründüğü zaman Ben her şeyimle varım d,yen bir Çekmeköy var. Böyle bir Çekmeköy'e rabbim beni hizmetkar ettiği için rabbime şükrediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe müftüsü Muhammet Suiçmez dua yaptırdı. Yapılan duaya törene katılan herkes el kaldırarak eşlik etti. Yapılan dua sonrasında ise belediye önünde hazır bekletilen insani yardım malzemesi dolu 25 TIR, Halep'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

(MB-HB-Y)



29.12.2016 17:50:05 TSI

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