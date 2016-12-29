YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Prof. Dr. Kıymık son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Kıymık son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu Prof. Dr. Mahmut Kıymık, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcasının oğlu olan ve Elektrik Mühendisleri Odası Onursal Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık (57), Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Sütçü İmam Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı olan Mahmut Kıymık'ın cenazesi öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camisinde kılınan öğle namazının ardından defnedildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Onursal Başkanı ve 7. 8. Dönem Şube Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kemal Kıymık'ın cenaze namazına Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis Üyelerimiz, Öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.



(BRN-Y)



29.12.2016 17:52:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER