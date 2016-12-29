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Bozüyük'te kar tatili uzadı



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında yarınki meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.

(İC-MET-Y)



29.12.2016 18:08:53 TSI

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