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Yolda bulduğu yaralı kartalı tedavi ettirdi



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinden Selendi ilçesindeki dedesini ziyarete giden 7 yaşındaki Orhan Azman, yolda bulduğu yaralı bir kartalı yanına alarak tedavi ettirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 7 yaşındaki İsmail Orhan Azman, babası ve annesi ile Selendi'de yaşayan dedesi Dursun Kıvrak'ı ziyaret etmek için gittikleri Selendi yolunda yol kenarında yaralı bir kartalın bulunduğunu fark etti. Babasının yardımıyla araçlarına aldığı Kartal'ı dedesinin evine getiren 7 yaşındaki İsmail Orhan Azman, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne haber vererek tedavisini yaptırdı.

Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Veterinerler Mehmet İsa Örs ve Gökhan Yıldız tarafından tedavi edilen yaralı kartal için Manisa Milli Parklar İl Müdürlüğü aranarak bilgi verildi. Yaralı kartal milli parklar ekiplerince tedavisi tamamlanıp doğaya bırakılacak.

(AÇ-AY-Y)



29.12.2016 18:09:17 TSI

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