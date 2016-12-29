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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta taşıma merkezi okullar Cuma günü tatil edildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:06
Uşak'ta taşıma merkezi okullar Cuma günü tatil edildi
Uşak'ta taşıma merkezi okullar Cuma günü tatil edildi

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Taşıma Merkezi Okullarda" eğitime bir gün ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir" denildi.
(EÖ-MB-Y)

29.12.2016 18:09:49 TSI
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