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Şehit ailelerinden anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli'de Şehit Aileleri, Salihli Kaymakamlığı ve Askerlik Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol ve şehit aileleri, Salihli Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'na ve Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen'i ziyaret etti.

Şehit ailelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Çelenkoğlu, "Sizler eşlerinizi ve çocuklarınızı bu vatan, bu bayrak için kurban verdiniz. Sizler şehitlerimizin bize emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

(BA-AY-Y)



29.12.2016 18:14:06 TSI

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