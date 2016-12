YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir'i ağırladı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen görüşmede Başkan Toçoğlu'na devam eden teşkilat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Demir, AK Gençliğe verdiği destekten dolayı Toçoğlu'na teşekkürlerini iletti. Demir ziyarette ayrıca Başkan Toçoğlu'nun siyasi tecrübesinden her zaman yararlandıklarını ve kendisini rol model olarak gördüklerini söyledi. AK Gençliğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, "AK Gençlikle bir arada olmak bizi her zaman mutlu etmiştir. Genç kardeşlerimiz bizim siyasetimizin dinamosudur. Bu davaya omuz veren değerli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Şimdi önümüzde bir referandum süreci var. Bir olarak inşallah bu süreci de beraberce en iyi şekilde atlatacağız. Genç kardeşlerimizin gücüyle önemli başarılar kazanacağız. Biz onlara inanıyoruz, her zaman desteğimiz devam edecek" diye konuştu. Yapılan her işin hakkını vermeleri konusunda gençliğe tavsiyelerde bulunan Toçoğlu, "'Kendimize bir hedef belirledik ve bu hedefe ulaşmak için her yol mubahtır' diye bir şey kesinlikle olamaz. Hepimiz Müslüman insanlarız. Kendi işimizi iyi yapmak zorundayız. İşe kendimizden başlamak zorundayız. Siyasetin yetkin, sosyal ve aynı zamanda siyaseti seven adamlara ihtiyacı var. Kendisini yetiştirmiş, düzgün insanlar olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Ne pahasına olursa olsun biz asla ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu sözlerinin devamında, "Kendinize elbette hedefler koymalısınız. Ancak bu hedefler sizi ne rehavete ne de güçsüzlüğe sevk etmemeli. Makulü bulmalısınız. Gerçekleşmesi muhtemel bir hedefte olası bir başarısızlık sizi küskünlüğe itmemeli. Aksine daha çok gayret göstermek adına sizi kamçılamalı. Gerçekleşemeyecek bir hedefin beyhude umutları da sizi asla sarmalamamalı. Orta yolu, makulü, duruşumuza uygunu bulmalıyız. 'Bugün kazandık, iş bitti' diye bir şey yok. Bu şehirde muazzam bir uyum var. Tüm paydaşlarla, üniversite hocalarımızla görüşeceksiniz, 'Akıl akıldan üstündür' diyeceksiniz; en iyiyi, en doğruyu, en güzeli böyle bulacaksınız. Allah çalışmalarınızda kolaylıklar versin" ifadelerini kullandı.

