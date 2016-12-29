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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de "Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç" isimli bir konferans düzenlendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:20
SAÜ'de "Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç" isimli bir konferans düzenlendi
SAÜ'de "Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç" isimli bir konferans düzenlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi(SAÜ) Kampüs Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından aylık konferanslar kapsamında "Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç" isimli bir konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve Aliya İzzetbegoviç'in biyografisi, liderlik kavramı, İslamlaşma gibi konuların ele alındığı konferansa Eğitimci- Yazar Ayşe Müzeyyen Taşcı konuşmacı olarak katıldı. Bosna Savaşı'nın dünyanın en kanlı savaşlarından biri olduğunu belirten Ayşe Müzeyyen Taşcı, "Bosna Savaşı 2.Dünya Savaşı'ndan sonra gelen en kanlı savaşlardan biridir. 92 yılında Bosna Savaşı başladığı zaman Bosna'yı savaşla tanımış olduk" dedi.
Liderlerin tanınmaya ihtiyacının olmadığı, bizim onları tanımaya ve bilmeye ihtiyacımız olduğunu dile getiren Taşcı, "Büyük davaların liderliğini yapmış şahsiyetlerin, onların biyografilerini bundan sonraki nesle aktarabilmemiz, onlara anlatabilmemiz ve bu insanların açtığı o ışık arkasından yürüyebilmemiz çok önemli. Bu bizim için vazife diye düşünüyorum. Milyonlarca insanı peşinden koşturmak liderlik sıfatını vermiyor. Liderle sıradan insanın arasındaki fark; lider feraset sahibidir, öngörü sahibidir. Bir adım sonrasını hesaplar" diye konuştu. Taşcı, Aliya İzzetbegoviç'in sadece bir lider olmadığını, ondan bahsederken kullanılan ilk cümlelerden birinin yakın tarihin en büyük düşünürlerinden olduğunu ve Aliya'nın anlaşılması için Balkanların bilinmesi gerektiğini söyledi. Taşcı konuşmasının devamında, "Bir şeyi okurken oradaki mantığı ve meseleyi anlamamız gerekli. Eğer Aliya gibi bir lideri Balkanlar yetiştirmemiş olsaydı şuan Balkanlarda İslam'ın varlığı devam ediyor olmaz, minarelerdeki ezan sesleri yükselmezdi. Kötü biyografileri bir tarafa bırakın, hainleri bir tarafa bırakın, zihninizi meşgul etmeyin. Siz biyografi olarak insanlık mücadelesinin önünde yürüyen bu şahsiyetlerin ışığının ardından yürüyün. Ne zaman o ışığı yakalarsanız dünyanın, insanın ve İslam'ın geleceğini de yeniden inşa etmiş olursunuz" ifadelerini kullandı.
Konferansın sonunda Eğitimci- Yazar Ayşe Müzeyyen Taşcı'ya İl Müftülüğü'nden Uzman Vaiz Kudret Çimen tarafından çiçek takdim edildi.
(RŞ-BB)

29.12.2016 18:24:35 TSI
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