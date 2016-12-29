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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da sokak kedileri için 'Kedi Köşkleri' yapıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:30
Bolu'da sokak kedileri için 'Kedi Köşkleri' yapıldı
Bolu'da sokak kedileri için 'Kedi Köşkleri' yapıldı

(Fotoğraflı)

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Bolu'da, soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri koştu. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak kedilerin zorlu kış şartlarında barınma, yem ve su bulmakta zorluk çekmesini göz önünde tutarak, bazı noktalara "kedi köşkü" adını verdikleri korunaklı yapılar yerleştirdi.
Bolu Belediyesi, kış mevsiminde barınma, yem ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları içi hayata geçirdiği örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bolu Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın talimatı ve hayvan severlerin görüş ve talepleri doğrultusunda, Kılıçarslan Mahallesi'nde bir evin bahçesine ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine kedilerin barınacağı birer adet 'kedi köşkü' adını verdikleri kulübe yerleştirdi ve kedi maması ile su koydu.
Uygulama hayvan severleri sevindirdi
Daha önce sokak köpekleri için şehrin farklı noktalarına mama ve yem bırakan, birçok ağaca da kuş evi asarak ballı yem bırakan ekiplerin kedileri için hayata geçirdiği uygulama, kentte yaşayan hayvan severlerin büyük desteğini aldı. Ekiplerin çalışmasını gören vatandaşlar, 'kedi köşkü' projesi nedeniyle Bolu Belediyesi'ne teşekkür etti.
(BV-BB)

29.12.2016 18:33:15 TSI
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