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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz'ın acı günü

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:31
Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz'ın acı günü
Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz'ın acı günü

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz'ın abisi Ahmet Yatmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Ahmet Yatmaz için, Köprübaşı Camiinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, TSO eski Başkanı Pehlivan Baylan ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Yatmaz, 5000 evler aile mezarlığında toprağa verildi.
(YE-

29.12.2016 18:35:25 TSI
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