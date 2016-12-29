YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkkale Belediyesi'nde kar mesaisi

Kırıkkale Belediyesi'nde kar mesaisi



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezinde Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yoğun kar yağışı sonrasında şehir merkezinde biriken karlar iş makineleri ile temizleme çalışmalarını izleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için gece gündüz aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bu yoğun kar yağışı karşısında tüm imkânlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliği ana cadde ve bulvarlara, sağlık kuruluşları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktalara veriyoruz. Kar yağışından dolayı zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama inşallah üstesinden geleceğiz. Bu çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlarımızdan anlayış ve sabır bekliyoruz."dedi.

Belediye Başkanı Saygılı, "Kış mevsiminde vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve huzurlu hayatlarını idame ettirmeleri için 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Önem derecelerine, trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının, olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulması sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Kar ve Buzla mücadele, yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla yapılan çalışmalarında aralıksız olarak devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kar ve buzla mücadelede çalıştırılacak makine ve ekipmanlar ve tuz ve ekipleri 24 saat hazır konumda çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

(BÖ)



29.12.2016 18:35:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER