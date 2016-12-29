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TESKİ yılbaşı tatili boyunca görev başında



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, 2017 yılı yılbaşı gecesi, öncesi ve sonrasını kapsayan tatil günlerini vatandaşların huzurlu ve sorunsuz geçirmeleri amacıyla bir genelge yayınladı.

Yayınlanan genelgenin içeriğinde, "Yılbaşı tatili süresince hava tahminlerine göre kar yağışı da olacağı göz önünde bulundurularak, başta su kesintileri, kanalizasyon arızaları, su baskınları, arıtma tesislerinin kesintisiz çalışması, elektrik kesintileri, Alo 185 çağrı merkezi hizmetleri ve buna benzer hizmetlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, tüm daire başkanlıkları ve ilçe müdürlüklerinin gerekli her türlü önlemi almalarının talimatı yer alıyor. Buna bağlı olarak vatandaşların sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm TESKİ daire başkanlıkları ve ilçe müdürlükleri görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, gerekli planlamaları ve görevlendirmeleri yapmıştır. TESKİ personeli vatandaşların huzuru için gece gündüz görev başında olacak. İstek şikayet ve arıza ihbarlarınızı Alo 185 Çağrı Merkezimize bildiriniz. TESKİ ailesi olarak tüm hemşehrilerimize iyi yıllar dileriz" ifadelerine de yer verildi.

(HLD-MEF-Y)



29.12.2016 18:36:10 TSI

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