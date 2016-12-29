İskenderun'da fırtına ağaçları devirdi
(Fotoğraflı)
Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi, okulun duvarını yıktı.
İskenderun'da hayatı olumsuz yönde etkileyen ve yer yer 75-90 km hıza yükselen fırtına nedeniyle büyük bir ağacın dalı kırılarak park halindeki minibüsün üzerine düşmesiyle minibüse hasar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından hızarla kesilen aracın üzerindeki dallar kaldırıldı. Yine fırtınadan dolayı bir okulun da ihata duvarı yıkıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, büyük tonajlı gemilerde körfeze sığındı.
(MSM-Y)
29.12.2016 18:36:59 TSI
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