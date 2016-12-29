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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:35
Süleymanpaşa Belediyesi olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır
Süleymanpaşa Belediyesi olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlemlerini arttırdı.
Beklenen yoğun kar yağışında buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek için 100 ton tuz stoklayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 ton buz ve kar eritici solisyonu da araçlara yükleyerek hazır hale getirdi.

3 vardiya 67 personel 24 saat müdahaleye hazır
Personel görev dağılımında yeniden yapılanmaya giden Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 3 vardiya halinde 67 personeliyle 24 saat hava şartları nedeniyle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için hazır bekliyor.

Kar küreme/tuzlama araçları ve makine parkı ile olumsuzlukların önüne geçilecek
Öte yandan 2 kar küreme ve tuzlama aracını hizmet filosunda barındıran Süleymanpaşa Belediyesi, olası yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı da 5 kepçe, 2 greyder, 1 loder, 1 kato, 1 adet 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonu da kar ve buzlanmaya karşı hazır bekleterek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Acil durumlarda çağrı merkezi aranmalı
Olası olumsuz hava şartlarında acil durumlarda müdahale edebilmek için Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi de konu hakkında bilgilendirilirken, çağrı merkezine 0850 450 59 59 nolu telefondan ulaşabileceğinin altı çizildi.
(YG-MEF-Y)

29.12.2016 18:38:06 TSI
NNNN

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