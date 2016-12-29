YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi'nden Malkara 14 Kasım Spor Kulübü futbol takımına malzeme desteği

Büyükşehir Belediyesi'nden Malkara 14 Kasım Spor Kulübü futbol takımına malzeme desteği



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Malkara 14 Kasım Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak hazırlatılan malzemeler, Malkara Belediye Binasında düzenlenen program ile Malkara 14 Kasım Spor Kulübü futbol takımı oyuncularına teslim edildi.

Malzemelerin teslim programında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz, 14 Kasım Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uslu ve Malkara 14 Kasım Spor Kulübü futbol takımı oyuncuları yer aldı.

Malzeme tesliminde Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz, "Tekirdağ Büyükşehirden Malkara 14 Kasım sporcularına eşofman takımı, şapka ve Tekirdağ Büyükşehir'in tişörtünü göndermişler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a ve sporla ilgili olan müdürlerimize bize bu hediyeleri gönderdikleri için Malkara 14 Kasım Spor Kulübü olarak teşekkür ediyoruz ve desteklerinin devamını diliyoruz" dedi.

Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz'ın konuşmasının ardından söz alan 14 Kasım Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uslu, "Öncelikle futbolcularıma başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben artık sizi şampiyon olarak görüyorum. Cumartesi günü şampiyonluğumuzu mühürleyeceğimiz bir maçımız var. İnşallah yeni yıla şampiyon olarak gireceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tekirdağ Büyükşehir'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz başarılı olduğumuz sürece onlarında bize desteklerini sürdüreceklerinden eminim. Hepinize sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi.

14 Kasım Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uslu'nun ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ve hediyeleri gönderen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin de yeni yılını kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah seneye bir üst turda daha başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz ve 14 Kasım Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uslu, Malkara 14 Kasım Spor futbol takımı oyuncularına malzemeleri teslim etti.

(YG-MEF-Y)



29.12.2016 18:39:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER