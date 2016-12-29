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YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
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Çankırı'da okullar 2 gün tatil edildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:36
Çankırı'da okullar 2 gün tatil edildi
Çankırı'da okullar 2 gün tatil edildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türk
ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
Çankırı Valiliği, yaptığı açıklamada etkili olan kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığını ifade ederek, öğrencilerin okullara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği hatırlatılan açıklamada, kent genelindeki ilkokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği açıklandı.
(MT-BÖ)

29.12.2016 18:40:05 TSI
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