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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Kent Konseyi'ni 2016 yılı çalışmaları değerlendirildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:37
Süleymanpaşa Kent Konseyi'ni 2016 yılı çalışmaları değerlendirildi
Süleymanpaşa Kent Konseyi'ni 2016 yılı çalışmaları değerlendirildi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette 2016 yılında Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2017 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı.
Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi İlhan İmrak'ın da katıldığı Süleymanpaşa Kent Konseyi Binası'nda gerçekleşen ziyarette 2016 yılında Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilirken 2017 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Kent Konseyi gerek genel yönetimi gerek Kadın ve Gençlik Meclisleri'nin yaptıkları çalışmalar ile şehrimize değer katıyor. 2017 yılında da bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz'e çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(HLD-MEF-Y)

29.12.2016 18:40:32 TSI
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