Süleymanpaşa Kent Konseyi'ni 2016 yılı çalışmaları değerlendirildi
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TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette 2016 yılında Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2017 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı.
Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi İlhan İmrak'ın da katıldığı Süleymanpaşa Kent Konseyi Binası'nda gerçekleşen ziyarette 2016 yılında Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilirken 2017 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Kent Konseyi gerek genel yönetimi gerek Kadın ve Gençlik Meclisleri'nin yaptıkları çalışmalar ile şehrimize değer katıyor. 2017 yılında da bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz'e çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(HLD-MEF-Y)
29.12.2016 18:40:32 TSI
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