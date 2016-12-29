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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:38
Kastamonu'da "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi
Kastamonu'da "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi.
Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 15 Temmuz şehitlerinin anılmasıyla devam etti.
Programda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan Gazi Orçun Şekercioğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
Darbe girişimini haber aldığında arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'ya hareket ettiğini söyleyen Gazi Orkun Şekercioğlu, daha sonra "Boğaziçi Köprüsü'nün işgal edilmeye çalışıldığını" duyması üzerine buraya yöneldiğini belirtti.
Şekercioğlu, "Arkadaşlarımızla, ellerimizdeki taşlarla tankların üzerine yürümeye başladık. Onların tankları, tüfekleri vardı. Bizim imanımız vardı. Tankların üzerine yürümeye devam ettik. Grubumuza açılan ateşte, maalesef biz de o hain kurşunlardan nasibimizi aldık" dedi.
Gazeteci-Yazar Yavuz Bahadıroğlu da, ülkede kahramanın çok olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da bu millet, milletliğini ispatlayabildi" diye konuştu.
Programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı ise, 15 Temmuz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, darbe girişiminin püskürtülmesinde halkın büyük öneminin olduğunu söyledi.
(Vİ-İÇ)

29.12.2016 18:42:36 TSI
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