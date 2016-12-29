YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu'da "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi

Kastamonu'da "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansı düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Geçmişten Bugüne Fitne Odakları ve 15 Temmuz" konulu konferansa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 15 Temmuz şehitlerinin anılmasıyla devam etti.

Programda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan Gazi Orçun Şekercioğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimini haber aldığında arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'ya hareket ettiğini söyleyen Gazi Orkun Şekercioğlu, daha sonra "Boğaziçi Köprüsü'nün işgal edilmeye çalışıldığını" duyması üzerine buraya yöneldiğini belirtti.

Şekercioğlu, "Arkadaşlarımızla, ellerimizdeki taşlarla tankların üzerine yürümeye başladık. Onların tankları, tüfekleri vardı. Bizim imanımız vardı. Tankların üzerine yürümeye devam ettik. Grubumuza açılan ateşte, maalesef biz de o hain kurşunlardan nasibimizi aldık" dedi.

Gazeteci-Yazar Yavuz Bahadıroğlu da, ülkede kahramanın çok olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da bu millet, milletliğini ispatlayabildi" diye konuştu.

Programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı ise, 15 Temmuz şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, darbe girişiminin püskürtülmesinde halkın büyük öneminin olduğunu söyledi.

(Vİ-İÇ)



29.12.2016 18:42:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER