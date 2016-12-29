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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kasaplar Çarşısında çalışmalar sürüyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:40
Kasaplar Çarşısında çalışmalar sürüyor
Kasaplar Çarşısında çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartmak için dört koldan çalışmalar başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kasaplar Çarşısı'yla ilgili mülk sahipleriyle bir araya geldi. Tüm mülk sahipleriyle tek tek ilgilenen Başkan Babaş, mülk sahiplerine 'Projeye devam edelim mi?' diye sordu. Mülk sahipleri oy çokluğuyla projeye devam edilmesi gerektiğini istedi.
Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nden Kefeliye uzanan ikinci etap sokak sağlıklaştırma projesi, Bakırcılar Çarşısı Cephe iyileştirme projesi, Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Aşirefendi Hanı Cephe iyileştirme projesi ve Kasaplar Çarşısı projesini bir olarak düşündüğünü vurgulayan Başkan Babaş, "Bu projeler tamamlandığında hedeflediğimiz Dünya Kültür Miras Listesi'ne ulaşacağız. Kasaplar Çarşısı Projemiz bizim için çok önemli. Bu proje benim için memleket meselesidir. Gerçekleşmesi için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Sizlerden de geç olmadan projeye başlana bilmesi için hızla karar vermenizi istiyorum. Mevcut ticari aks kuzeye kaymaya devam ediyor. Uygulanacak projenin bölge esnafına büyük katkı sağlayacağı kanaatini taşıyorum. Bizler sizlerin talepleri doğrultusunda projede revize yapacağız. Projenin gerçekleşmesi için bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Başkan konuşmasının ardından tüm mülk sahiplerini bir bir sorularını yanıtladı ve notlar alarak birimlere gereken talimatları verdi. Toplantı sonunda çalışmaların hızla devam edileceği belirtildi.
(Vİ-İÇ)

29.12.2016 18:43:39 TSI
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