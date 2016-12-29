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Devrekani Ovası'nda 51 bin 280 dekar zirai arazi suyla buluştu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da inşa edilen Kulaksızlar Sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 90'a ulaşan tesis ile 2016 yılı sulama mevsiminde Devrekani Ovası'nda yer alan 51 bin 280 dekar zirai arazi suyla buluştu.

Proje'nin su kaynağını oluşturan Kastamonu Kulaksızlar Barajı, 18 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. İş kapsamında, sulama şebekesinde 24 kilometre ana iletim hattı, 142 kilometre yedek iletim hattı, bin 166 adet sanat yapısı ile 9 adet yatay sondaj imalatı tamamlandı. Barajda toplulaştırma işleri ile tarla içi ulaşım yolları yapımı ise devam ediyor.

Kastamonu'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin hizmete sokulması ile yörede üretilen tarımsal ürünlerin tür ve üretim miktarlarında artışlara bağlı olarak kırsalda ekonomik olarak kalkınma sağlanacak. Bölgenin organik tarım açısından yüksek potansiyele sahip olması sayesinde sulu tarımla birlikte sarımsak, pirinç, üryani eriği, siyez bulguru gibi yerel marka ürünleri organik tarıma kazandırılarak, daha fazla katma değer oluşturması hedefleniyor.

Milli ekonomiye yılda 15 milyon TL katkı sağlayacak

Kulaksızlar Sulaması Projesi hizmete alındığında milli ekonomiye yılda 15 milyon TL fayda sağlanacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Tarımda kullanılan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla modern sulama sistemleri yapıyoruz. Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla da 8 yerleşim yerinde 1.967 adet mülk sahibinin tarımsal gelir artışı sağlanacak ve istihdamın önü açılacak" dedi.

Haziran 2016 tarihinde Kastamonu'da düzenlenen merasimde, 170 milyon TL yatırım tutarına sahip 21 adet tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştiren Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

2003-2016 yılları arasında DSİ tarafından Kastamonu'ya yapılan toplam yatırım tutarının takriben

654 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle devam etti: "2003 yılından bugüne kadar Kastamonu'da 3 adet sulama tesisini hizmete aldık. Tamamladığımız tesislerle toplam 108 bin 620 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yılda 86,9 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2019 yılı sonuna kadar bölgede toplam 9 adet sulama projesini daha hayata geçireceğiz. Toplamda 154 bin dekar alanı sulamaya açacağız ve bu topraklardan yılda 123 milyon 248 bin TL zirai gelir artışı elde edilecek"

(Vİ-İÇ)



29.12.2016 18:44:05 TSI

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