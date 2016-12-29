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Sungurlu'da kanser eğitimi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet Hastanesi Kanser Birimi tarafından ücretsiz yapılan Kanser taraması eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Sungurlu Toplum Sağlı Merkezi Kanser Birimi çalışanları tarafından Perşembe Pazarı ve 1 Nolu Sağlık ocağında vatandaşlara rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak (kolon) kanserlerinden korunma ve tedavi hakkında eğitimler verilerek bilgilendirildi.

Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Birimi çalışanları tarafından vatandaşa verilen ücretsiz eğitimler sonucunda vatandaşların daha bilinçli olduğunu ve verilen eğitimler sonrasında önceki aylara göre bu ay 145 kişi başvuru yaptığını her geçen gün bu sayının arttığını öğrenildi.

(SŞ-BÖ)



29.12.2016 18:45:15 TSI

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