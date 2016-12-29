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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Türk Ocakları'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:15
Türk Ocakları'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret
Türk Ocakları'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Türk Ocakları Bolu Şubesi yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Hamdi Zenginbal ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Şube Başkanı Zenginbal'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yılmaz, yerel konuların yanı sıra ülke gündeminin de gündeme geldiği buluşmada, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, birlik beraberlik vurgusunda bulundu. 45 dakika süren görüşme sonrası Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Zenginbal, ziyaretin anısına Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a Türk Ocakları amblemli porselen tabak armağan etti.
(FC-GY-Y)

29.12.2016 19:19:05 TSI
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