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Kula'da okullara kar tatili



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA)  Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.

(ÖZ-Y)



29.12.2016 19:40:55 TSI

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