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Kütahya Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gereken tedbirleri alan belediyeye bağlı ekipler, 24 saattir yoğun bir şekilde mesai yapıyor.

Kapanan yollara belediye iş makineleriyle anında müdahale ederken, tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

İlk olarak ana yolları açan belediye ekipleri, daha sonra mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptı.

Bu arada, vatandaşların, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla alakalı 'Alo 153' Beyaz Masa yetkililerinden her türlü bilgiyi alabilecekleri ifade edildi. (EFE)



29.12.2016 19:49:53 TSI

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