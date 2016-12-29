30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:46
Kütahya Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği
Kütahya Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gereken tedbirleri alan belediyeye bağlı ekipler, 24 saattir yoğun bir şekilde mesai yapıyor.
Kapanan yollara belediye iş makineleriyle anında müdahale ederken, tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
İlk olarak ana yolları açan belediye ekipleri, daha sonra mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptı.
Bu arada, vatandaşların, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla alakalı 'Alo 153' Beyaz Masa yetkililerinden her türlü bilgiyi alabilecekleri ifade edildi. (EFE)

29.12.2016 19:49:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da eğitime kar engeli
YEREL

KÜTAHYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Hisarcık'ta devrilen grayderin sürücüsü yaralandı
YEREL

HİSARCIK'TA DEVRİLEN GRAYDERİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Başkan Kamil Saraçoğlu: Esnafın yüzü gülerse, vatandaşın da yüzü güler
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: ESNAFIN YÜZÜ GÜLERSE, VATANDAŞIN DA YÜZÜ GÜLER
Gediz'de kar sevinci
YEREL

GEDİZ'DE KAR SEVİNCİ
Bu da 'kardan' gelin
YEREL

BU DA 'KARDAN' GELİN
DPÜ'den Halep'e 3 TIR yardım malzemesi
YEREL

DPÜ'DEN HALEP'E 3 TIR YARDIM MALZEMESİ
Ozanlar, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda atıştı
YEREL

OZANLAR, GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA ATIŞTI
Pazarlar'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

PAZARLAR'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Kütahya'da çocukların kayak keyfi
YEREL

KÜTAHYA'DA ÇOCUKLARIN KAYAK KEYFİ
Simav'dan Halep'e yardım
YEREL

SİMAV'DAN HALEP'E YARDIM
Tavşanlı'dan Halep'e Yardım
YEREL

TAVŞANLI'DAN HALEP'E YARDIM
Hacca gitmeyen isteyen hacı adayları için başvurular başladı
YEREL

HACCA GİTMEYEN İSTEYEN HACI ADAYLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Hisarcık'ta Halep için kermes
YEREL

HİSARCIK'TA HALEP İÇİN KERMES
Simav'ın ilk kapalı otoparkı açıldı
YEREL

SİMAV'IN İLK KAPALI OTOPARKI AÇILDI
Minik öğrenciler yakınlarını unutmadı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER YAKINLARINI UNUTMADI
Hisarcık'ta yoğun kar yağışı
YEREL

HİSARCIK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Milletvekili ve başkandan iki çocuğunu kaybeden aileye taziye ziyareti
YEREL

MİLLETVEKİLİ VE BAŞKANDAN İKİ ÇOCUĞUNU KAYBEDEN AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
Pazarlar'da kar sevinci
YEREL

PAZARLAR'DA KAR SEVİNCİ
Kütahya'da kar yağışı
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI