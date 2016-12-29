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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da okullara kar tatili

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:10
Manisa'da okullara kar tatili
- Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar cuma günü tatil edildi

MANİSA (İHA) - Manisa Valiliği tarafından cuma günü kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerindeki okulların tatil edildiği açıklandı. Demirci ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklanırken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Körübaşı'ndaki tüm okullarda eğitimin devam edeceği bildirildi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma günü okulların tatil edildiği ilçeler ve bölgeleri şöyle:
Demirci'deki bütün okullarda eğitim öğretime ara verildi.
Sarıgöl ilçesinde Dindarlı, Dadağlı, Karacaali, Kızılçukur, Alemşahlı, Şeyhdavutlar, Yeniköy, Güneydamları Mahalleleri ve İlçe merkezine gelen tüm taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildi.
Alaşehir ilçesinde Dağarlar, Dağhacıyusuf, Girelli, Uluderbent İlköğretim, Uluderbent ÇPL, Yeniköy, Sarıpınar, Aydoğdu, Azıtepe, Çeşnili, Göbekli, Gülpınar, Horzumkeserler, Karadağ, Kozluca, Osmaniye, Serinyayla, Serinyayla Keskinler, Soğanlı, Bahçedere, Çİftlikdere, Cabarburhan Mahallelerindeki öğrenciler 30 Aralık tarihinde tatil edildi. Alaşehir merkezde eğitim öğretim devam edecek.
Selendi'de taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için eğitime ara verildi. Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam edecek.
Soma'da Eynez, Bademli, Tekeliışıklar, Çevircek, Kiraz, Türkali, Kaplan, Meneteşe, Uruzlar, Duşla, Pirahmet, Kısacıklar, Kozluören, Bozarmut, Kayakaltı, Çerkezsultaniye, Göktaş, Hiciz, Karalihisar, Çatalçam, Yayladalı Mahallelerinde eğitim öğretime bir günlük ara verildi.
Şehzadeler ilçesinde Sancaklı Çeşmebaşı ve Sancaklı Kayadibi Mahallelerinde eğitim öğretime bir günlük ara verildi.
Turgutlu'da Çatalköprü İlköğretim Okulu (Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır Mahalleri), Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Kurumları (Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy Mahalleleri), Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars İlk ve Orta Okulları (Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy Mahalleleri). Aynı mahallelerden gelen lise öğrencilerine de okullar tatil edildi.
Yunusemre'de Manisa Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu, Manisa Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmancalı Ortaokulu, (Maldan, Akçakök, İlyasçılar, Örselli, Sarıahmet, Koruköy, Otmanlar, Düzlen, Daryurt, Durasıllı, Yayla, Pelitalan, Örencik, Davutlar, Çamlıca, Avdal, Y. Köseler, Ortaköy, Y. Yenice, Seyitli Mahalleleri), Pelitalan Temel Eğitim Kurumları, (Pınarköy, Süngüllü, Karahüseyinli Mahalleleri), Yağcılar Nebahat Ölmezler Temel Eğitim Kurumları (Sarınasuhlar, Beydere, Şamar, Uzunburun, Akgedik, Efkaftekke Mahalleleri), 10 Ekim Temel Eğitim Kurumları (Sarıkaya, Yayla, Karakoca,Gökçeler Mahalleleri), Sakallı Ömer Ege Temel Eğitim Kurumları (Uzunlar, Asmacık, Recepli Mahalleleri), Üç Pınar Yıldız Hanım Temel Eğitim Kurumları (Çamlıca, Bostanlar, Davutlar, Karakılınçlı, Sümbültepe Mahalleleri), Toki Ortaokulu (Yukarıkarapınar)'nda eğitime bir gün ara verildi.
Salihli'de Şehir Merkezindeki Taşıma Yapılan 11 Ortaöğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Allahdiyen, Gökgöy, Şirinyer, Bahçecik, Yağmurlar, Burhan, Damatlı, Yeniköy, Muslukgediği, Başlıoğlu, Çaypınar, Hacıhıdır, Poyraz, Kale, Kemer, Kurttutan, Gökeyüp Mahalleleleri), Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Gökgöy, Bahçecik, Allahdiyen Mahalleleri), Adala Nergiz Demet ilkokulu (Ortaköy, Eminbey, Hacıköseli Mahalleleri), Gökeyüp İlköğretim Kurumu (Gökeyüp Mahallesi), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Çelikli, Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan Mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Porazdamları İlköğretim Kurumu (Poyraz, Hacıhıdır Mahalleleri), Kemerdamları İlköğretim Kurumu (Kale, Kemer, Kurttutan Mahalleleri), Sartmahmut İlk/Orta Okulu (Başlıoğlu, Çaypınar, Yeniköy Mahalleleri), Durasıllı Mimar Sinan İlk/Orta Okulu (İğdecik, Akören Mahalleleri), Fatih İlköğretim Kurumu (Şirinyer Mahallesi) taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildi.
Kula'da taşımalı eğitime devam eden öğrenciler ve Encekler İlköğretim Kurumları için okullar tatil edildi.
Kırkağaç'ta Taşımalı Eğitim yapan Ortaöğretim öğrencilerinin tümü, Bakır H.B. İlköğretim Kurumları (Ömerler ve Çiftlik Mahalleleri), Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Kurumları (Hacet, Hamidiye, Ömerler, Gökçukur, Bademli, Söğütalan, Dualar ve Mahalleleri, Sakarlı, Halkaavlu, Kuyucak Mahalleleri), Kocaiskan İlköğretim Kurumları (Demirtaş) taşımalı eğitime ara verildi.
Gördes'te taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilirken diğer öğrenciler eğitim-öğretime devam edecek.
Akhisar'da Başlamış Ceyhan Karasoy İlkokulu ve Ortaokulu (9 Kırsal Mahalle), Dağdere İlkokulu ve Ortaokulu (9 Kırsal Mahalle), Hanpaşa İlk ve Ortaokulu (2 Kırsal Mahalle), Durasıl, Hacıosmanlar ve Deremahalle, Ulupınar, Karaveliler, Mahallelerinin 75. Yıl İlkokulu ve Aysun Karalar Ortaokulu'na devam eden öğrencileri. Ayrıca Ortaöğretim öğrencilerimizden kar yağışı nedeniyle eğitime erişemeyen, Hanpaşa, Yeğenoba, Dağdere, Hacıibrahimler, Pekmezci, Çıtak, Gökçeler, Hamit, Ulupınar, Karaveliler, Eski Sarnıç kırsal mahallelerinden gelen öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Birleştirilmiş sınıflı Kocakağan, İsaca, Dolmadeğirmen ve Yaykın kırsal mahallelerinin okulları da bir gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca taşımalı Özel Eğitim öğrencilerimizden Hamit, Kömürcü, Doğankaya ve Karaköy kırsal mahalle öğrencileri de bir gün izinli sayılacak.
Ahmetli'de Hacıköseli ve Bahçecik Mahallelerinde okullar bir gün tatil edilirken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçelerinde eğitim öğretim devam edecek.
(SC-Y)

29.12.2016 22:14:24 TSI
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