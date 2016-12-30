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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı

30 Aralık 2016 Cuma, 13:45
İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı
İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'de, yılbaşı akşamı için toplu ulaşımda düzenlemeye gidilerek seferler artırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek İzmirliler için ulaşım seferleri sıklaştırdı. 31 Aralık 2016 akşamı, kent merkezine bağlanan hatlarda otobüs son sefer saatleri 01.30 ve 02.00'ye kadar uzatıldı. Ayrıca 910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Balçova-Konak hatlarında gece seferleri devam edeceği kaydedildi. Söz konusu hatlarda ise 24:00-06:00 saatleri arasında 30 dakika ara ile Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapılacağı bildirildi. 31 Aralık Cumartesi günü metro seferlerininde, 06.00-06.30 ve 20.30-01.20 saatleri arasında 10 dakika arayla gerçekleştirileceği, metro 06.30 ile 20.30 saatleri arasında 5 dakikada bir sefer yapacağı duyuruldu. Yeni körfez vapurlarının hizmete girmesiyle seferlerini sıklaştıran İZDENİZ ise iskelelerde bulunduracağı yedek gemilerle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerini aldığı dile getirildi.
(HG-Y)

30.12.2016 13:45:27 TSI
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