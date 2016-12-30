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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Ekinci yeni yılda barış ve huzur diledi

30 Aralık 2016 Cuma, 13:47
Ekinci yeni yılda barış ve huzur diledi
- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci:
- ''Birliğimizi kimse bozamaz''

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, ''2017 yılı ülkemize, barış, birlik, dirlik, beraberlik ve huzur getirsin'' dedi.
Ekinci, yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında başta Türkiye olmak üzere tüm dünya için barış, kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. 2016 yılının geride kaldığını vurgulayan Ekinci, "2017 yılının başta ilçemiz Eyyübiye olmak üzere Şanlıurfa'mız, bölgemiz ve ülkemiz için huzur ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın katlanarak artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekinci, 2016 yılında bazı dış mihrakların ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik çabasının bu milletin dirayetli duruşu sayesinde bertaraf edildiğini ifade ederek, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Özellikle 15 Temmuz günü FETÖ mensubu bir grup askerin darbe girişiminin, milletin dirayetli duruşu sayesinde bertaraf edildiğinin vurgulayan Ekinci, "Bir grup FETÖ mensubu askerin darbe kalkışması aziz milletimizin dik duruşu, vatan, millet ve bayrak sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz sonrası artık bu ülke üzerinde başka planlar yapmak isteyenler, canını feda etmeye hazır olan milletimizin karşısına çıkacağını bilmektedirler. Bu hain darbe girişimi sonrası bu ülkede artık ilelebet darbe kelimesinin bile telaffuz edilemeyeceğini göstermiştir. Gerek 15 Temmuz sürecinde gerekse de Fırat Kalkanı ve terör örgütlerinin hain saldırıları sonrası hayatlarını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
2016 yılının Eyyübiye ilçesi adına da verimli geçtiğini sözlerine ekleyen Ekinci, asıl vizyonel projelerin 2017 yılıyla hayata geçirileceğini belirtti. Ekinci, "İlçemiz sınırları içinde hiç bir ayırım yapmadan eşit hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Gerek kırsalda gerekse de şehir merkezinde taleplerin karşılanması adına çalışmalarımızı sürdürdük. 2017 yılıyla birlikte vizyonel projelerin hayata geçirileceği bir Eyyübiye için gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şeyin en iyisine layık olan ilçemiz için birçok projenin hayata geçirileceği ve devam eden projelerinde bitirileceği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.
2017 yılında da Eyyübiye için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ekinci, "Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, kardeşlik ve esenlik dolu nice yılların habercisi olmasını diliyor, tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
(BB-BRN-Y)

30.12.2016 13:47:43 TSI
NNNN

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