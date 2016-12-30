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Şehri yönetenler gençler ile buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bursa'yı yöneten büyükleriyle bir araya geldi.

Şehri yönetenler gençler ile buluşuyor programına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Büyükşehir İlçe Koordinatörü Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Semerci, TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci, Memur-Sen İznik Temsilcisi Mahmut Kocadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, İznik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Bıçak ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı. İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, "Her insan dünyaya gelir. Bu yön ve hedef koyacak kişinin kendisidir. Hedef seçtiğin yolda ilerlemek için yaptığın veya yapacağın mesleği veya işi sevmelisin. Severek yol almak insana haz ve hız verir. Severek yürünen o yoldaki engel ve virajlar insana güç verir. Kararsızlık en kötü olanıdır. Gençlere örnekler vererek yarım olan su bardağına bakış açılarını sundu" dedi.

Öğrencilerden gelen gençlere yönelik projeler ve etkinlikler ile ilgili soruya yanıt veren Belediye Başkanı Osman Sargın ise, "İznik'te alt yapı çalışmalarının tamamlandı. Bundan sonraki süreçte artık İznik'te büyük projelere yönelik mesailerimiz sürecek. Gençlerin kullanabilecekleri yeni projeleri de hayata geçireceklerini belirterek, spordan, kültüre, sosyal hayattan, gençlik merkezlerine kadar bir çok proje planlamamızda var. Yapmakta olduğumuz Kültür Merkezi aynı zamanda Gençlik Merkezi olarak sizlerin hizmetinde olacak" dedi.

(SD-AÇ)



30.12.2016 13:48:05 TSI

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