YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret

Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile geçtiğimiz günlerde Milas'a atanan Eren Arslan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a iade-i ziyarette bulunarak Milas hakkında sohbet etti.Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat,Faik Karagöz ve Meclis Üyeleri İbrahim Zeybekoğlu,Aysun Karatoprak ve Gülşen Gökçe'nin de bulunduğu ziyarette Arslan ;"Milas'a atandığımda bana gösterdiğiniz nezaket,samimiyet ve sıcak karşılama için sizlere teşekkür ediyorum. Bende bu sebeple size bugün iade-i ziyarette bulunarak hem Milas'ımızı tanımaya hem vereceğimiz hizmetlerle oluşturacağımız katma değer ile Milas'ın geleceğinin daha güzel olması adına Mahalli İdareler ve Devletimizin temsilcisi Mülki idare amiri olarak ta ben elimden geldiğince bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla,Belediyemiz ile bütün toplum örgütleri ile birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum.

Madencilik alanından sanayisinden, Turizmine kadar her türlü potansiyeli bünyesinde barındıran Milas'ın bu değerlerini ortaya çıkarmak ve var olan konumunu daha ileriye taşımak için birlikte gayret gösterip hizmet vereceğiz.Ben bir kez daha gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve her zaman sizin çalışmalarınıza da elimden geldiğince katkı sunmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyor ve tekrar teşekkür ediyorum"dedi

İade-i ziyaret için Kaymakam Eren Arslan'a teşekkür eden Başkan Tokat, Milas Belediyesi olarak her zaman kurumlar arası işbirliği ve ortak akıl ile çalışmaya hazır olduklarını belirterek Arslan'a Milas adına yapacağı çalışmalar için başarı diledi ve Yeni Yılını kutladı.

(MB-Y)



30.12.2016 13:48:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER