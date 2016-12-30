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Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz-Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde değişik alanlarda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurtoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortay, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova'da birçok kişinin milli takım sporcusu düzeyinde olduğunu belirterek, "Sporcularımız memleketimizi ve ülkemizi temsil etmişler. El ele verip ay yıldızlı bayrağı temsil etmiş böyle bir başarıyı duyunca ister istemez onlara ilgisiz kalmak benim idarecilik anlayışımda yeri ve ihtimali yoktur. Onlar madem bu kadar başarı göstermişler, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmışlar, yurt dışında ülkemizi temsil etmişler, biz de onlarla hem tanışmak hem de küçükte olsa onlara bir hediyemiz olsun istedik. Amacımız bu sporculara bir desteğimiz olsun. Birçok sporcumuz milli takım düzeyinde, onlar geleceğin sporcularıdır. Milli takımda birçok evladımız olacak. Onun için sizler seçilmiş özel şahıslar ve kişilersiniz. O kürsüye çıkıp ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak herkese nasip olmaz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın iyisini yapın, güzellik yapın, pes etmeyin, yılmayın, yorulmayın, azimli olun, 'ben bunu başaracağım' deyin" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kayak branşından derece alan Tajdin Ören, Devran Ören, Melike Kartal ve Ömer Atalay'a Kaymakam Kaşıkçı tarafından hediyeleri verildi.

Voleybol, futbol, güreş, masa tenisi, kros, atletizm, satranç ve badminton branşında dereceye giren öğrencilere ise Cumhuriyet Başsavcısı Türkmen ve İlçe Jandarma Komutanı Kurtoğlu tarafından hediyeleri verildi.

(MSA-Y)



30.12.2016 13:56:11 TSI

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