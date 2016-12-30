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Ankara Büyükşehir zabıtasından yılbaşı denetimi

- Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde büyük marketlerde ve gıda depolarında denetimlerini yoğunlaştırdı



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ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde yoğunluk yaşanması muhtemel tüm sektörlerde denetimlerini artırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı denetim ekipleri, Ankara genelinde 1. sınıf iş yerleri, lokantalar, halkın sağlığını etkileyecek iş yerleri ile gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik ve düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık veriyor. Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankaralıların daha sağlıklı ve daha güvenli gıda maddesi temin edebilmesi için iş yerlerini sürekli denetlediklerini belirterek, "Denetimlerimiz sırasında hatası veya eksiklikleri bulunan iş yerleri hakkında gerekli tutanaklar tutuluyor ve Encümen'e sevk ediliyor. Encümen'den çıkacak karar doğrultusunda da iş yerlerine gerekli işlemler uygulanıyor. Bunlar iş yeri kapama ya da para cezası olabiliyor. Özellikle bayramlarda, yılbaşı öncesinde yani tüketimin fazla olduğu dönemlerde çalışmalarımız yoğunlaşıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi zabıtası olarak Ankara'nın huzuru ve halkın sağlığı için İl Tarım Müdürlüğü, asayiş ekipleri ve ilçe belediyeleri zabıta ekipleriyle birlikte denetim görevlerini yerine getirdiklerini bildiren Karabudak, 1. sınıf iş yerlerinin denetiminin Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, 2. sınıf iş yerlerinin denetiminin ise ilçe belediyelerinin yetkisinde olduğunu kaydetti.



"Denetimlerden memnunuz"

Zabıta ekiplerinin denetlediği kuruyemişçiler, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu tür denetimler, bu işi gerektiği gibi yapmayanlarla bizim aramızdaki farkı ortaya çıkarıyor. Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşadığımız iş yerlerimizde denetimlerin yapılmasından memnun oluyoruz ve her zaman da yapılmasını istiyoruz" diye konuştular.

Ekipler, hindi satışlarının başladığı marketlerde de ürünlerin sağlığa ve hijyene uygun koşullarda sunulup sunulmadığını denetliyor.

(CC-Y)



30.12.2016 13:59:17 TSI

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