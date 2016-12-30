31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebze'de yeni yılın ilk meclis toplantısı 3 Ocak'ta

30 Aralık 2016 Cuma, 14:04
Gebze'de yeni yılın ilk meclis toplantısı 3 Ocak'ta
Gebze'de yeni yılın ilk meclis toplantısı 3 Ocak'ta

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Ocak Ayı meclis toplantısını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in başkanlığına yapacak.
Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 3 Ocak Salı günü yapılacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yöneteceği 2017'nin ilk meclis toplantısında gündemde görüşülerek karara bağlanacak maddeler ise şöyle: "Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şube Başkanlığının aydınlatma, ısınma, su, haberleşme giderlerinin karşılanmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyonu raporları, M.Paşa mahallesi 3105 ada 9 nolu 339 metrekare alanlı parselin DSİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrine ilişkin hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporu, istasyon mahallesi E-5 Topçular Kavşağı isminin değiştirilerek Derik Kaymakamlık binasına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk olarak değiştirilmesine ilişkin hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporu, 2016 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, Eskihisar mahallesi 1 pafta, 3 nolu 33 bin 420 metrekare alanlı parselin belediyemize devrine ilişkin plan bütçe ve hukuk dilekçe komisyonu ortak raporu, denetim komisyonuna 5 üye seçimi , fazla çalışma ücreti ile ilgili zabıta müdürlüğü talebi, geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, memur dolu kadro derece değişikliği ve kadro iptal-ihdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, Ademyavuz mahallesi Yavuz caddesi bitişiğinde bulunan Şehit Alaattin Şahbaz parkının Türkiye Kızılay Derneği Çayırova Şubesine devrine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü talebi, Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi, Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi" meclis toplantısında ele alınacak.
(İG-RFK-Y)

30.12.2016 14:04:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kartepe Belediyesi'nden gençlere oryantiring semineri
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERE ORYANTİRİNG SEMİNERİ
İzmit'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmit'teki su baskını çocukların eğlencesi oldu
YEREL

İZMİT'TEKİ SU BASKINI ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ OLDU
Sağanak yağış istinat duvarını devirdi
YEREL

SAĞANAK YAĞIŞ İSTİNAT DUVARINI DEVİRDİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İzmit'te işyerleri yılbaşı öncesinde denetlendi
YEREL

İZMİT'TE İŞYERLERİ YILBAŞI ÖNCESİNDE DENETLENDİ
Tarihçi Çelik, Orta Doğu'yu anlattı
YEREL

TARİHÇİ ÇELİK, ORTA DOĞU'YU ANLATTI
Başiskele'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Büyükşehir'den Gebze'ye beş yeni otobüs güzergahı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GEBZE'YE BEŞ YENİ OTOBÜS GÜZERGAHI
Kocaeli AFAD'tan acil durum raporu
YEREL

KOCAELİ AFAD'TAN ACİL DURUM RAPORU
İzmit'te tarih konaklar restore ediliyor
YEREL

İZMİT'TE TARİH KONAKLAR RESTORE EDİLİYOR
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ
Dev kayalar karayolu üzerine düştü
YEREL

DEV KAYALAR KARAYOLU ÜZERİNE DÜŞTÜ
Başkan Baran, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BARAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Sürücü kurslarının sorunları KOTO'da konuşuldu
YEREL

SÜRÜCÜ KURSLARININ SORUNLARI KOTO'DA KONUŞULDU
İzmit'te kaçak yapılaşmaya geçit yok
YEREL

İZMİT'TE KAÇAK YAPILAŞMAYA GEÇİT YOK
İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı
YEREL

İZMİT'TE MTKYK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kartepe'de yılbaşı öncesinde denetimler arttı
YEREL

KARTEPE'DE YILBAŞI ÖNCESİNDE DENETİMLER ARTTI
Başkan Üzülmez, dereceye girenlere ödüllerini verdi
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ
Kocaeli AFAD'dan acil durum raporu
YEREL

KOCAELİ AFAD'DAN ACİL DURUM RAPORU