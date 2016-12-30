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Gebze'de yeni yılın ilk meclis toplantısı 3 Ocak'ta



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Ocak Ayı meclis toplantısını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in başkanlığına yapacak.

Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 3 Ocak Salı günü yapılacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yöneteceği 2017'nin ilk meclis toplantısında gündemde görüşülerek karara bağlanacak maddeler ise şöyle: "Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şube Başkanlığının aydınlatma, ısınma, su, haberleşme giderlerinin karşılanmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyonu raporları, M.Paşa mahallesi 3105 ada 9 nolu 339 metrekare alanlı parselin DSİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrine ilişkin hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporu, istasyon mahallesi E-5 Topçular Kavşağı isminin değiştirilerek Derik Kaymakamlık binasına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk olarak değiştirilmesine ilişkin hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporu, 2016 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu, Eskihisar mahallesi 1 pafta, 3 nolu 33 bin 420 metrekare alanlı parselin belediyemize devrine ilişkin plan bütçe ve hukuk dilekçe komisyonu ortak raporu, denetim komisyonuna 5 üye seçimi , fazla çalışma ücreti ile ilgili zabıta müdürlüğü talebi, geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, memur dolu kadro derece değişikliği ve kadro iptal-ihdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, Ademyavuz mahallesi Yavuz caddesi bitişiğinde bulunan Şehit Alaattin Şahbaz parkının Türkiye Kızılay Derneği Çayırova Şubesine devrine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü talebi, Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi, Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi" meclis toplantısında ele alınacak.

(İG-RFK-Y)



30.12.2016 14:04:30 TSI

NNNN



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