YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da KOSGEB'e rekor başvuru

Erzurum'da KOSGEB'e rekor başvuru



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği için Erzurum'da KOSGEB'e Bin 854 işletme başvuruda bulundu.

KOSGEB Erzurum Müdürü Veysel Vural, Erzurum'dan 1854 işletmenin KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği için başvuruda bulunduğunu belirterek, Türkiye genelinde ise bu sayının 244 bin 980 olduğunu belirtti.

Veysel Vural konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"8 Aralık 2016 tarihinde yapılan, KOSGEB'e üye 15 bin KOBİ'ye ilk 12 ay geri ödemesiz toplam 3 yıl vadeli 50.000 TL kredi sağlanacağına yönelik açıklamalar doğrultusunda Başkanlığımız tarafından çalışmalara ve bankalarla görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ'lerimize yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla; KOSGEB Veritabanına kaydı onaylı, güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 50.000 TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 (üç) ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı uygulanmaya alınmıştır. 2016 yılı içerisinde, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinin başvuru dönemine kadar yaklaşık 147 bin yeni işletme kaydı ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncellemesi yapılmışken son on günde 178.682 yeni işletme kaydı ve 304.950 KOBİ Bilgi Beyannamesi güncelleme işlemi yapılmıştır. 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, sözü edilen Kredi Faiz Desteği Programına ise 244.980 başvuru yapılmıştır. KOBİ'lerimizin KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinden daha yaygın ve adil şekilde yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla, TÜİK verilerine göre ildeki işletme sayısı esas alınarak il kotaları belirlenmiş ve belirlenen il kotası içerisinde de ölçeklere göre dağılım yapılmıştır. Başvuru yapan KOBİ'lerin ölçek grubuna göre tespitinde kota şöyle uygulanmıştır: Mikro Ölçekli İşletmeler: % 93; Küçük Ölçekli İşletmeler: % 6 ve Orta Ölçekli İşletmeler: % 1. Bu kota uygulamasında her ölçek grubu kendi içinde çalışan sayısı bunun da eşit olması halinde net satış hasılatına göre yazılım sistemi tarafından yüksekten düşüğe doğru sıralanarak başvuru sıralaması oluşturulmuştur. Başvuru sıralamasına göre asil listede yer alan 15 bin KOBİ'ye http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresinden alacakları başvuru formu çıktısı ile Protokol kapsamındaki bankalara başvurmaları gerektiği sms ve e-posta ile bildirilmiştir.

Bu bağlamda; Erzurum ilinden 1854 işletme KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği için başvuru yapmıştır. TUİK verilerine göre 96 asıl ve 32 yedek işletme bu başvuranlardan yukarıdaki esaslar dahilinde belirlenmiştir.

Yine; KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen işletmeler için KOSGEB Veritabanına kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncelleme işlemlerinin yıl boyunca devam etmektedir. KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı için ayrılan ödeneğin 2016 yılı bütçesinden karşılanacağı, 2017 yılı ve sonrasında benzer programlar uygulanabileceğinden işletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamelerinin güncel olması önem arz etmektedir."

(ERZ-AT-Y)



30.12.2016 14:08:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER