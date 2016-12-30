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Minik öğrencilerin yen yıl heyecanı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi öğrencileri yeni yıl gösterisi sundu.

2017 yılına saatler kala yılbaşı gösterisi düzenleyen Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'nde öğrenciler, gönüllerince eğlendiler.

Yaşları 3 ile 6 arası değişen 225 öğrenciyle eğitime devam eden Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri'nde çocuklar müzik eşliğinde şarkılar söyleyip dans ettiler. 'Noel Baba'nın bir birinden farklı oyunlarıyla da öğrenciler, gün boyu eğlendiler. Yeni yıl coşkusunu öğretmenleri ile bir arada yaşayan minikler, bir birlerine aldıkları hediyelerle de paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler kesilen yılbaşı pastası ile de günü sonlandırdılar.

(SÇ-SÇ-Y)



30.12.2016 14:10:42 TSI

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