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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de beklenen kar yağışı başladı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:17
Nevşehir'de beklenen kar yağışı başladı
Nevşehir'de beklenen kar yağışı başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Coşkun Sağlamdin
Kamera : Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Nevşehir'de bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yağışı başladı. Nevşehir'de başlaya kar yağışının ardından vatandaşlar şemsiyeler ile korunmaya çalışırken araç sürücüleri de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışının başlayacağını açıklamasının ardından ise Nevşehir Valiliği bugün okullar tatil ettiğini açıklarken hava muhalefeti nedeniyle oluşacak rüzgar ve fırtına nedeniyle baca gazı ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısında bulunmuştu.
(COŞ-AÖ-Y)

30.12.2016 14:17:41 TSI
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