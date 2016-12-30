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Büyükşehir'den Gebze'ye beş yeni otobüs güzergahı



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2017'den itibaren Gebze'de beş yeni otobüs hattını hizmete sokacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yeni uygulamalar yapıyor. Şehir içi otobüs hatlarıyla bir noktadan diğer noktaya kolay ulaşım için yeni güzergahlar oluşturuluyor. Bu kapsamda Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından Gebze ilçesinde beş yeni otobüs güzergahı oluşturuldu. Yeni güzergahlarda seferler 1 Ocak 2017'de başlayacak.

(İG-RFK-Y)



30.12.2016 14:18:26 TSI

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