31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nevşehir'de alkollü satış yapan iş yerleri denetleniyor

30 Aralık 2016 Cuma, 14:18
Nevşehir'de alkollü satış yapan iş yerleri denetleniyor
Nevşehir'de alkollü satış yapan iş yerleri denetleniyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Her yıl olduğu gibi bu yılda, Nevşehir İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim Ekiplerince, özellikle alkollü içki satış ve tüketim noktalarına yönelik olarak yılbaşı gecesine kadar sürecek denetim programı yapıldı.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla alışveriş ve tüketimin artacağı öngörülmektedir. Kaçak içki dolayısıyla can kayıpları meydana gelmemesi için denetimler daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, Bakanlığımızın ve Sayın Valimizin ortak talimatları ile özellikle alkollü içki satış ve tüketim noktalarına yönelik denetim planı hazırlanmıştır. Tüm ekiplerimizle gündüz ve gece saatlerinde faaliyet gösteren gıda işyerlerine yönelik denetimlerimize hız verdik. Şu ana kadar yaklaşık 150 civarında işletmeye denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler 1 Ocak sabahına kadar devam edecek. Vatandaşlarımıza 2017 yılının sağlık, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ederim" dedi.
(AÖ-Y)

30.12.2016 14:18:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de beklenen kar yağışı başladı
YEREL

NEVŞEHİR'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Nevşehir Acıgöl yolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor
YEREL

NEVŞEHİR ACIGÖL YOLUNDA TIR'LAR ZOR ANLAR YAŞIYOR
Nevşehirli AK kadınlardan sevgi yolu projesi
YEREL

NEVŞEHİRLİ AK KADINLARDAN SEVGİ YOLU PROJESİ
Nevşehir dünyanın önemli spor merkezlerinden biri olmaya aday
YEREL

NEVŞEHİR DÜNYANIN ÖNEMLİ SPOR MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY
Alay Komutanı Akça'dan, Başkan Karaaslan'a veda ziyareti
YEREL

ALAY KOMUTANI AKÇA'DAN, BAŞKAN KARAASLAN'A VEDA ZİYARETİ