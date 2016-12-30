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"Dersler zor değil, motivasyon yetersiz"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı'nın aile eğitim seminerleri devam ediyor. Bu doğrultuda Şehir Tiyatrosu'nda "Oku, Düşün, Uyan" adı altında bir seminer düzenlendi.

KAYMEK bünyesinde çalışmalar yapan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin düzenlediği seminere konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Sait Çamlıca katıldı. Gençlere ve ailelere yönelik iki ayrı seminer için Kayseri'ye gelen Çamlıca, gençlere verdiği seminerde önemli uyarılarda bulundu.

Dünyanın hiçbir ülkesinde çalışmadan başarılı olunamayacağını vurgulayan Çamlıca, "Elde etmek istediğiniz şeyi önce hak edecek kadar bedel ödemelisiniz" dedi. Konuşmasında özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere seslenen Çamlıca, "Sınavlar zor değil, motive olmakta zorlanıyorsunuz. Hayat sizin hayatınız. Bizim yapabileceğimiz tek şey 'Ha gayret' demektir. Siz, kendiniz için çalışma iradenizi ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız" dedi.

(AÖ-Y)



30.12.2016 14:19:52 TSI

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