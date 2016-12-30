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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Rektör vekilinden yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:21
Rektör vekilinden yeni yıl mesajı

IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, yayınladığı mesajda, "Barışın, huzurun, toplumsal birlik ve beraberlik ruhunun egemen olduğu güzel bir yıl olmasını dileyerek; iyisiyle kötüsüyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakıp, yepyeni bir yıla daha adım atıyoruz. Iğdır Üniversitesi ailesinin bireyleri olarak, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yoğun bir gayret ve çaba ile çalışıp, 2016 yılını geride bıraktık. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda göstermiş olduğu başarılarla kalitesini her geçen gün arttıran üniversitemizin, 2017 yılında çok daha başarılı bir yıl geçireceğine olan inancım sonsuzdur. Bu duygular ışığında yeni umutlarla karşıladığımız 2017 yılının, hedeflerimize ulaşmada yeni bir fırsat olması için var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağız. Başarılarla ve örnek projelerle refah içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyüp, birbirinden önemli işlere imza atacağımız yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum. Tüm Iğdır Üniversitesi ailesinin ve tüm ulusumuzun 2017 yılını en içten dileklerimle kutlar, 2017 yılının üniversitemize ve ülkemize; sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dilerim" dedi.
(MSA-Y)

30.12.2016 14:21:44 TSI
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