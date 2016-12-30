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2017 Hac müracaatları başlıyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'da 2017 yılında hac vazifesini yerine getirmek isteyenler için kayıt takvimi başladı.

Zonguldak Alaplı İlçe bölgesinden önümüzdeki yıl hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için kayıt takvimi başladı. Alaplı Müftülüğü'nden yapılan açıklamada 2017 yılında ilk defa hacca gitmek için başvuruda bulunacakların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatırmaları gerektiği belirtilirken, 29 Aralık'da başlayan kayıtların 06 Ocak 2017 tarihinde sona ereceği bilgisi verildi.



İnternet üzerinden başvuru yapılabilecek

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Alaplı İlçe Müftüsü Mehmet Bektaş , "Vatandaşlarımız elektronik ortamda hac.diyanet.gov.tr adresinden başvuruda da bulunabilirler. Ayrıca müftülüğümüze bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır" dedi.

Daha önce hac vazifesini yerine getirmek üzere başvuruda bulunanlara da uyarı yapan Alaplı Müftülüğü yetkilileri, "Kayıt yenileme işlemleri 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. 2017 yılında otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılında hac kurasına katılamayacaklar" ifadelerini kullandı.

(EY-OA-Y)



30.12.2016 14:27:02 TSI

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