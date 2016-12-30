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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Şehit çocuğuna bilgisayar hediye edildi

30 Aralık 2016 Cuma, 14:24
Şehit çocuğuna bilgisayar hediye edildi
Şehit çocuğuna bilgisayar hediye edildi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finansmanını Halk Bankası'nın üstlendiği "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında şehit çocuğu Ahmet Esad Yavaş'a Vali Mehmet Aktaş tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Vali Mehmet Aktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Yavaş'ın, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümünde okuyan oğlu Ahmet Esad Yavaş'ı makamında kabul ederek dizüstü bilgisayarı takdim etti.
Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Galip Sökmen ile Halk Bankası Karabük Şube Müdürü Turan Yalçın'da hazır bulundu.
(YE-

30.12.2016 14:27:48 TSI
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