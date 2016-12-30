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Iğdır'da doğaya yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Iğdır'da kar yağışının etkili olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerince Kılıçlar Anıtı civarında yemleme çalışması yapıldı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yoğun kar yağışı olması nedeniyle parklarda ve bahçelerde yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Şu an Iğdır karla kaplı olduğu için yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Müdürlüğümüz ve Iğdır Bahçeşehir Okulu ile birlikte böyle bir yemleme çalışması yaptık. Bu alanda yapmış olduğumuz yemlemede öğrencilerimize, çevreye karşı ne kadar borçlu olduğumuzu ve doğa ile iç içe yaşamalarının gerekliliğini anlattık. İnsanların dikkatini çekmek, kuşların ve diğer hayvanların varlıklarının besin zinciri için ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Burada özellikle öğrencilerimize kuşların neden var olduğunu ve kuşların olmaması durumunda tabiatın dengesinin nasıl bozulduğunu belirtmek istedik. Kuşların olmadığı bir ortamda böcek, haşere ve çekirgelerin çoğalması ve artması ile birlikte tarımsal ürünlerimize oluşturabilecek zararlarını ve insan oğlunu ne denli etkilediği hakkında bilgilendirdik. Kuşların bu karlı kış günlerinde aç kalmaması ve alanları terk etmemesi için yemleme yaptık" dedi.

Bahçeşehir Okulları Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Ali Aktaş ise, bilinçlendirme amaçlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Yaban hayvanları karlı ve soğuk olan bugünlerde aç kaldığı için vatandaşlar sürekli yemleme yapmalı. Bizde kuşlar için doğaya yem bıraktık. İnşallah her hafta bu şekilde yemleme çalışmalarında bulunacağız" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



30.12.2016 14:28:39 TSI

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